Linz feiert den großen Krone-Fest-Auftakt

Der erste Tag des Linzer „Krone“-Fests verwandelte das Urfahraner Marktgelände in ein musikalisches Ausnahmezustand. Von der energiegeladenen Sandra Hesch über das fulminante Krautschädl-Comeback bis hin zu Nazareth. Für absoluten Ausnahmejubel sorgte Chart-Queen Leony. Mehr dazu im Video.