Trauer um „Sopranos“-Star: Jerry Adler gestorben

Als Herman „Hesh“ Rabkin in der Erfolgsserie „Die Sopranos“ war Jerry Adler einem breiten Publikum bekannt. Jetzt ist er im Alter von 96 Jahren gestorben.
Wie Adlers Familie bekannt gab, starb der Schauspieler am Samstag. Die Todesursache wurde bislang nicht bekannt.
Auch Adlers guter Freund Frank J. Reilly bestätigte den Tod des Serienstars. „Der große Schauspieler, mein Freund Jerry Adler, ist heute im Alter von 96 Jahren gestorben“, schrieb dieser auf X.
Man kenne Adler „aus einer seiner ikonischen Rollen und seinen vielen Gastauftritten. Nicht schlecht für einen Typen, der erst mit 65 zu schauspielern begann.“
Cousin von Stella Adler
Tatsächlich begeisterte Adler längst nicht nur mit seiner Rolle in der Kultserie „Die Sopranos“, sondern war auch in Serien wie „Good Wife“ oder „Rescue Me“ bekannt.
Der in New York geborene Adler ist der Cousin der berühmten Schauspiellehrerin Stella Adler (1901-1992). Er startete seine Karriere zunächst hinter den Kulissen der Theaterwelt, bevor er erst mit über 60 Jahren als Schauspieler für Aufsehen sorgte – unter anderem in „Manhattan Murder Mystery“ von Woody Allen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.