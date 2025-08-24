Vorteilswelt
Wurde 96 Jahre alt

Trauer um „Sopranos“-Star: Jerry Adler gestorben

Society International
24.08.2025 12:21

Als Herman „Hesh“ Rabkin in der Erfolgsserie „Die Sopranos“ war Jerry Adler einem breiten Publikum bekannt. Jetzt ist er im Alter von 96 Jahren gestorben.

Wie Adlers Familie bekannt gab, starb der Schauspieler am Samstag. Die Todesursache wurde bislang nicht bekannt.

Auch Adlers guter Freund Frank J. Reilly bestätigte den Tod des Serienstars. „Der große Schauspieler, mein Freund Jerry Adler, ist heute im Alter von 96 Jahren gestorben“, schrieb dieser auf X.

Man kenne Adler „aus einer seiner ikonischen Rollen und seinen vielen Gastauftritten. Nicht schlecht für einen Typen, der erst mit 65 zu schauspielern begann.“

Cousin von Stella Adler
Tatsächlich begeisterte Adler längst nicht nur mit seiner Rolle in der Kultserie „Die Sopranos“, sondern war auch in Serien wie „Good Wife“ oder „Rescue Me“ bekannt. 

„Sopranos“-Star Jerry Adler ist im Alter von 96 Jahren gestorben.
„Sopranos“-Star Jerry Adler ist im Alter von 96 Jahren gestorben.(Bild: APA/Mike Coppola/Getty Images/AFP )

Der in New York geborene Adler ist der Cousin der berühmten Schauspiellehrerin Stella Adler (1901-1992). Er startete seine Karriere zunächst hinter den Kulissen der Theaterwelt, bevor er erst mit über 60 Jahren als Schauspieler für Aufsehen sorgte – unter anderem in „Manhattan Murder Mystery“ von Woody Allen.

