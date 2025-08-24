Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Stopplicht

Wie heißt der?

Fußball National
24.08.2025 21:04
„Krone“-Sportchef Peter Moizi
„Krone“-Sportchef Peter Moizi(Bild: krone.at)
0 Kommentare

„Wechsel bei Österreich“, erklang die Stimme des Stadionsprechers, „anstelle der Nummer 18 Romano Schmid kommt mit der Nummer 9 Raul Florucz.“ Leises Gemurmel auf den Rängen, fragende Blicke. „Wer ist das?“ „Wie heißt der?“ „Wo spielt der?“

Raul Florucz
Raul Florucz(Bild: GEPA)

Am 20. März feierte Florucz beim 1:1 gegen Serbien sein Team-Debüt, Ralf Rangnick hatte zuvor bei der Kaderbekanntgabe einen No-Name aus dem Hut gezaubert. Rauls Aktie stieg im Rekordtempo. In Österreich jahrelang unter dem Radar, frustriert als Teenager vom LASK in Kroatiens zweite Liga gewechselt, in der letzten Saison in Laibach den Durchbruch geschafft, als Belohnung ein Transfer zum belgischen Meister. Vom 100.000-Euro-Marktwert-Kicker zum Fünf-Millionen-Euro-Star – eine wahre Cinderella-Story!

Champions League mit Saint-Gilloise, ein gelungener Saisonstart mit drei Toren aus den ersten fünf Runden, Top-Werte. Experten loben Florucz für seine Kreativität, Schnelligkeit und seinen gefährlichen Abschluss.

Während nicht alle Offensiv-Waffen von Rangnick bei ihren Klubs regelmäßig zum Einsatz kommen, sammelt Aufsteiger Florucz Einsatzminuten und Selbstvertrauen. Ein Mann, den keiner auf der Rechnung hatte, könnte Österreichs Sturm mehr Leben einhauchen. Überraschend und erfrischend. Für die mentale Stärke von Florucz gibt es Applaus. Er ging viele Umwege, steckte Rückschläge weg, um doch noch sein Traumziel zu erreichen.

Porträt von Peter Moizi
Peter Moizi
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
130.230 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
88.243 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
82.399 mal gelesen
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2280 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1515 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1103 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Mehr Fußball National
„Krone“-Stopplicht
Wie heißt der?
„Finale“ gegen Altach?
Austria-Krise: „Der Trainer ist die ärmste Sau“
Erfolgslauf hält an
SCR Altach bleibt auch gegen den GAK ungeschlagen!
Bundesliga
Wiener Austria geht gegen Hartberg k.o.
Anschluss verpasst
Aussetzer! Austrianer trifft das leere Tor nicht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf