Wie heißt der?

Während nicht alle Offensiv-Waffen von Rangnick bei ihren Klubs regelmäßig zum Einsatz kommen, sammelt Aufsteiger Florucz Einsatzminuten und Selbstvertrauen. Ein Mann, den keiner auf der Rechnung hatte, könnte Österreichs Sturm mehr Leben einhauchen. Überraschend und erfrischend. Für die mentale Stärke von Florucz gibt es Applaus. Er ging viele Umwege, steckte Rückschläge weg, um doch noch sein Traumziel zu erreichen.