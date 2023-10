Medizin-Nobelpreis für Basis von Corona-Impfung

Nobelöpreis-Woche

Die Bekanntgabe in der Kategorie Medizin beziehungsweise Physiologie bildete den Auftakt für die Nobelpreis-Woche. Am Dienstag folgt der Preisträger für Physik, am Mittwoch in der Chemie, Literatur am Donnerstag, der Friedens-Nobelpreis am Freitag und am Montag darauf die Wirtschaftswissenschaften.