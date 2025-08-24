So wird an tückischer Krankheit ME/CFS geforscht

Die Betreuung ihrer ME/CFS-Patienten und warum ihr Immunsystem so anders ist, haben sie zur Forschung gebracht: „Wenn wir nicht verstehen, wie es zur Erkrankung kommt, können wir sie nicht verhindern, also keine Prävention machen, und wenn wir nicht die Mechanismen verstehen, wissen wir auch nicht, wo wir mit den Therapien angreifen können, und das ist es, was uns in der Forschung so bewegt“, so Untersmayr-Elsenhuber.