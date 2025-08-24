So wird an tückischer Krankheit ME/CFS geforscht

Es ist eine schwere Erkrankung, doch für Betroffene gibt es bisher kaum Hilfe: ME/CFS. Etwa 25 Prozent der Betroffenen sind so schwer krank, dass sie das Haus oder Bett nicht mehr verlassen können. An dieser schweren, chronischen Multisystemerkrankung leiden hierzulande geschätzte 80.000 Menschen. Die Medizinerin Eva Untersmayr-Elsenhuber spricht bei Elisabeth Oberzaucher über die Herausforderungen bei Diagnose und Behandlung dieser noch so wenig erforschten Krankheit.
Die Betreuung ihrer ME/CFS-Patienten und warum ihr Immunsystem so anders ist, haben sie zur Forschung gebracht: „Wenn wir nicht verstehen, wie es zur Erkrankung kommt, können wir sie nicht verhindern, also keine Prävention machen, und wenn wir nicht die Mechanismen verstehen, wissen wir auch nicht, wo wir mit den Therapien angreifen können, und das ist es, was uns in der Forschung so bewegt“, so Untersmayr-Elsenhuber.
Wie ihre klinischen Studien unter Einbeziehung von Patienten und Patientinnen genau funktionieren, und welche Rolle der Darm und das Darmmikrobiom bei der Multisystemerkrankung ME/CFS spielen, erfahren Sie im Podcast.
Werfen Sie mit uns ein Ohr hinter die Kulissen der Wiener Wissenschaft. Alle 14 Tage gibt es eine neue Podcast-Folge!
