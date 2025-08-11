Sind unsere Bahnübergänge sicher genug?

Was sind Ihrer Meinung nach die größten Risikofaktoren an Bahnübergängen in Österreich? Welche Maßnahmen könnten die Sicherheit weiter erhöhen, über die vorhandene Technik hinaus? Haben Sie persönlich schon gefährliche Situationen an Übergängen erlebt und was hat Ihrer Ansicht nach dazu geführt? Welche Rolle spielt die Aufklärung der Verkehrsteilnehmer, um die Gefahr zu minimieren? Wir sind gespannt auf Ihre Ideen und freuen uns auf Ihre Kommentare!