Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

La Liga

Real Oviedo gegen Real Madrid ab 21.30 Uhr LIVE

Fußball International
24.08.2025 05:00
Real-Star Kylian Mbappe
Real-Star Kylian Mbappe(Bild: AFP/JAVIER SORIANO)

Zweiter Spieltag in La Liga: Real Oviedo empfängt Real Madrid. Um 21.30 Uhr beginnt die Partie. Wir berichten live (Ticker unten).

0 Kommentare

Hier der Liveticker:

Real Madrid legte einen erfolgreichen Start in die spanische Meisterschaft hin. Der La-Liga-Vizemeister setzte sich in der Auftaktrunde im Estadio Santiago Bernabeu gegen Osasuna 1:0 durch und erfüllte die erste Pflichtaufgabe.

Nun wartet das Duell mit Real Oviedo. Der Aufsteiger musste sich in der ersten Runde dem FC Villarreal mit 0:2 geschlagen geben. Gelingt nun gegen die „Königlichen“ die ganz große Überraschung?

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Pleite: Chef ließ sich bei Arbeitern nicht blicken
129.888 mal gelesen
Die Zentrale von Haka Küchen in Traun
Wien
Schwere „Leichen-Panne“ in Wiener Krankenhaus
113.821 mal gelesen
Die exakte Identifikation toter Patienten ist eine heikle Aufgabe in heimischen Spitälern.
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
105.125 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2175 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Außenpolitik
Selenskyj schlägt vor, Putin in Wien zu treffen
1948 mal kommentiert
Selenskyj bei seinem Besuch in Österreich.
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1492 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Mehr Fußball International
Deutsche-Liga-Ticker
Gladbach gegen Hamburger SV, LIVE ab 17.30 Uhr
Deutsche-Liga-Ticker
FSV Mainz 05 gegen 1. FC Köln, LIVE ab 15.30 Uhr
La Liga
Real Oviedo gegen Real Madrid ab 21.30 Uhr LIVE
Premier League
Crystal Palace gegen Nottingham ab 15 Uhr LIVE
La Liga
Barcelona gewinnt nach 0:2-Rückstand
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf