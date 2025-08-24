Gladbach gegen Hamburger SV, LIVE ab 17.30 Uhr

Idealerweise mit drei Punkten gegen Mönchengladbach. Doch auch die Borussia will mit einem Auftaktsieg die Gemüter nach einem etwas turbulenten Sommer – man denke an die Neuhaus-Affäre – wieder beruhigen. Für ÖFB-Legionär Kevin Stöger bietet die neue Saison zudem eine neue Chance auf den erhofften Durchbruch.