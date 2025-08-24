Nach CHL-Generalprobe! KAC bangt um Ass Fraser

LIVE: Real Oviedo gegen Real Madrid
Der KAC gewann bei der CHL-Generalprobe in Kapfenberg gegen den deutschen Zweitligisten Rosenheim klar mit 3:0. Der Sieg kam den Rotjacken aber teuer!
Mit 3:0 bog der KAC beim Test in Kapfenberg den deutschen Zweitligisten Rosenheim. Jan Mursak traf doppelt, Mathias From erzielte in der letzten Minute noch ein Empty-Net-Goal. Der Sieg kam für die Rotjacken aber teuer.
Matt Fraser blieb unglücklich hängen, humpelte vom Eis, verletzte sich am Unterkörper. Auch Tobias Sablattnig verletzte sich. Für beide geht es nach der Ankunft in Klagenfurt direkt ins Krankenhaus. Für den Auftakt in der CHL am Donnerstag (20.20 Uhr) daheim gegen Sparta Prag werden beide wohl ausfallen.
