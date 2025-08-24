Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Test gegen Rosenheim

Nach CHL-Generalprobe! KAC bangt um Ass Fraser

Kärnten
24.08.2025 20:11
Im Test gegen Rosenheim verletzte sich Matt Fraser am Unterkörper.
Im Test gegen Rosenheim verletzte sich Matt Fraser am Unterkörper.(Bild: GEPA)

Der KAC gewann bei der CHL-Generalprobe in Kapfenberg gegen den deutschen Zweitligisten Rosenheim klar mit 3:0. Der Sieg kam den Rotjacken aber teuer!

0 Kommentare

Mit 3:0 bog der KAC beim Test in Kapfenberg den deutschen Zweitligisten Rosenheim. Jan Mursak traf doppelt, Mathias From erzielte in der letzten Minute noch ein Empty-Net-Goal. Der Sieg kam für die Rotjacken aber teuer.

Auch Tobias Sablattnig verletzte sich.
Auch Tobias Sablattnig verletzte sich.(Bild: Kuess Josef)

Matt Fraser blieb unglücklich hängen, humpelte vom Eis, verletzte sich am Unterkörper. Auch Tobias Sablattnig verletzte sich. Für beide geht es nach der Ankunft in Klagenfurt direkt ins Krankenhaus. Für den Auftakt in der CHL am Donnerstag (20.20 Uhr) daheim gegen Sparta Prag werden beide wohl ausfallen.

Porträt von Lukas Töfferl
Lukas Töfferl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Kapfenberg
KAC
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

In Kärnten haben Ärztinnen und Ärzte am Montag gestreikt (Bild). Nun warnt die Ärztekammer, dass ...
Auf ganz Österreich
Kammer warnt: Ärztestreiks könnten sich ausweiten
In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unglaublich: Vater verschwieg Sohn in Bergnot
129.441 mal gelesen
Vom Heli aus konnten die beiden Verstiegenen in der Nacht ausgemacht werden (kleines Bild).
Ausland
Unfall auf Friedhofsparkplatz: Zwillinge tot
87.590 mal gelesen
Ein Auto fuhr auf einem Friedhofsparkplatz in Krefeld in eine Gruppe von Menschen. Ein ...
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
82.002 mal gelesen
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Außenpolitik
Dieser „Flamingo“ soll Krieg auf den Kopf stellen
2274 mal kommentiert
Der „Flamingo“ werde bereits in hohen Stückzahlen produziert. 
Innenpolitik
Neue Forderung nach Eingriff sorgt für Wirbel
1515 mal kommentiert
Viele Senioren leben von Mindespensionen. Das Thema wird immer mehr zum Politikum – zumal in ...
Kolumnen
Die süße Phase dieser Koalition ist zu Ende
1103 mal kommentiert
Will Supermarktketten verklagen: Korinna Schumann (SPÖ)
Mehr Kärnten
Test gegen Rosenheim
Nach CHL-Generalprobe! KAC bangt um Ass Fraser
Duell Kühbauer-Stöger
Sieg gegen den WAC! Rapid tankt Selbstvertrauen
Wirtshauswahl 2025
Wirtshausspaß im Autohof brachte den Bezirkssieg
Im Ausscheidungsrennen
Hammer! Kärnten hat den ersten Rad-Weltmeister
ARTgerecht
„Farben und Formen brauche ich heute keine mehr“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf