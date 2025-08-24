Unbekannte lauern in Wiener Seestadt Kindern auf

Oft mehrere Tage weg, dann taucht er wieder auf

Auch die Polizei wurde eingeschaltet. „Dann ist er mehrere Tage weg. Man denkt schon, man hat Ruhe. Und dann steht er wieder vor einem. Dieses Gefühl, er könnte jederzeit irgendwo lauern, ist unerträglich“, schildert eine Mutter. Den Behörden seien die Hände gebunden – der Mann anscheinend psychisch beeinträchtigt. Für die betroffenen Eltern nur ein schwacher Trost.