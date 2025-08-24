Israelische Kinder nicht in Freizeitpark gelassen

Der 52-jährige Leiter des Freizeitparks wurde am Donnerstag in Gewahrsam genommen und am Samstag nach einer Vernehmung wieder freigelassen. Er war den Justizbehörden bisher nicht bekannt. Ihm drohen wegen „Diskriminierung“ durch das Zutrittsverbot fünf Jahre Haft und ein Bußgeld in der Höhe von 75.000 Euro, wie die Staatsanwaltschaft in Perpignan mitteilte.