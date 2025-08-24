China lässt für Parade Hightech-Waffen auffahren

Die meisten Transporte erfolgen spätnachts. Im Schutz der Dunkelheit, wenn die Chinesen schlafen, rollen teils achtachsige Schwertransporter der Armee durch die Hauptstadt Peking. Doch im Internetzeitalter bleibt auch das nicht unbeobachtet: Interkontinentalraketenstarter, Kampfflugzeug-Drohnen, neue Panzer und sogar eine Laserwaffe wurden unterwegs abgelichtet – selbst in China mit seiner strengen Zensur sind Uploads in soziale Medien wie Weibo kaum ganz zu verhindern. Und so entsteht schon Tage vor der martialischen Show ein Bild: Krone+ zeigt Ihnen, welche neuen Wunderwaffen bis hin zum Kampfroboter die Armee Staatschef Xi Jinping bei der Mega-Parade vorführt.