Drohne, Laser & Rakete

China lässt für Parade Hightech-Waffen auffahren

Digital
24.08.2025 21:30
China feiert am 3. September den 80. Jahrestag seines Sieges über Japan im Zweiten Weltkrieg mit ...
China feiert am 3. September den 80. Jahrestag seines Sieges über Japan im Zweiten Weltkrieg mit einer Militärparade. Dafür werden, verborgen unter Planen, teils noch nie gesichtete Waffensysteme wie diese neue „Wingman“-Drohne in die Hauptstadt geschafft.(Bild: weibo.com)

Laser, neue Raketen, U-Boot- und Kampfjet-Drohnen: Die chinesische Volksbefreiungsarmee bereitet sich fieberhaft auf die größte Militärparade seit Jahren vor und karrt modernstes Militärgerät in die Hauptstadt Peking. Bis zur großen Parade am 3. September anlässlich des 80. Jubiläums des Sieges über Japan im 2. Weltkrieg bleiben Xi Jinpings Geheimwaffen zwar noch mit Planen verhüllt – doch schon die Silhouetten verraten einiges.

Die meisten Transporte erfolgen spätnachts. Im Schutz der Dunkelheit, wenn die Chinesen schlafen, rollen teils achtachsige Schwertransporter der Armee durch die Hauptstadt Peking. Doch im Internetzeitalter bleibt auch das nicht unbeobachtet: Interkontinentalraketenstarter, Kampfflugzeug-Drohnen, neue Panzer und sogar eine Laserwaffe wurden unterwegs abgelichtet – selbst in China mit seiner strengen Zensur sind Uploads in soziale Medien wie Weibo kaum ganz zu verhindern. Und so entsteht schon Tage vor der martialischen Show ein Bild: Krone+ zeigt Ihnen, welche neuen Wunderwaffen bis hin zum Kampfroboter die Armee Staatschef Xi Jinping bei der Mega-Parade vorführt.

Porträt von Dominik Erlinger
Dominik Erlinger
