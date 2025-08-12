Haustiere: Was passiert nach dem Tod?

Der Aufruf eines Zoos im dänischen Aalborg sorgte in den vergangenen Tagen für ein gewaltiges Medienecho. Um die Ausgaben für Raubtierfutter zu reduzieren, startete der Zoo ein Programm, bei dem Haustierbesitzer ihre Tiere als Futter für Tiger, Eisbären und andere Raubtiere spenden können. Besonderes Aufsehen erregte die Spende einer 13-Jährigen, die ihr chronisch krankes Pony an den Zoo gespendet hatte.

Im „Krone“-Forum wird dieses Thema leidenschaftlich debattiert. Viele Leser bewerten den Aufruf grundsätzlich positiv. Um den Bedarf der Raubtiere zu decken, würden ohnehin unzählige Tiere geschlachtet werden. Gerade bei Pferden sei die Verarbeitung zu Tierfutter ohnehin üblich, so User kohlhase.