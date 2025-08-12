Vorteilswelt
Haustiere: Was passiert nach dem Tod?

12.08.2025 13:50
(Bild: EPA/MICK TSIKAS)

Haben Sie sich schon darüber Gedanken gemacht, was nach dem Tod mit Ihrem Körper passieren soll? Während viele Menschen Ihre Bestattung schon vor dem Tod geplant sehen wollen, wirft die Aktion eines dänischen Zoos eine ähnliche Frage auf, die oft nicht im Vorhinein geklärt ist: Was soll mit den Körpern unserer Haustiere nach dem Tod geschehen?

Der Aufruf eines Zoos im dänischen Aalborg sorgte in den vergangenen Tagen für ein gewaltiges Medienecho. Um die Ausgaben für Raubtierfutter zu reduzieren, startete der Zoo ein Programm, bei dem Haustierbesitzer ihre Tiere als Futter für Tiger, Eisbären und andere Raubtiere spenden können. Besonderes Aufsehen erregte die Spende einer 13-Jährigen, die ihr chronisch krankes Pony an den Zoo gespendet hatte. 

Im „Krone“-Forum wird dieses Thema leidenschaftlich debattiert. Viele Leser bewerten den Aufruf grundsätzlich positiv. Um den Bedarf der Raubtiere zu decken, würden ohnehin unzählige Tiere geschlachtet werden. Gerade bei Pferden sei die Verarbeitung zu Tierfutter ohnehin üblich, so User kohlhase.

 

kohlhase
Wer ein Pferd hat weiss es. Man muss sich entscheiden ob das Tier später zum menschlichen Verzehr kommen soll oder eben in die Abdeckerei ( Tierfutter ) - diverse Medikamente sind somit erlaubt oder auch nicht. Punkt.
Sehr wohl ist übrigens Pferd recht lecker und gehört viel öfters auf die Speisekarte.
Alternativ wird es Tierfutter, sogar BARF, für Hunde und Katzen - oder eben im Zoo zu Löwenfutter. Da gibt es also rein gar kein Problem. Einzig seltsame Tierschützer machen ein Problem daraus.
Doch nicht alle Leser zeigen Verständnis für die Aktion des Zoos. Schließlich seien Haustiere nicht vergleichbar mit „gewöhnlichen“ Nutztieren und würden eine ordentliche Bestattung verdienen, meint User alle8tung.

alle8tung
Für mich käme das nicht infrage. Meine Haustiere sind wie Familienmitglieder und werden ordentlich bestattet.
Haben Sie sich schon Gedanken darüber gemacht, was mit Ihren Haustieren nach dem Tod passieren soll? Wie bewerten Sie die Aktion des Zoos? Könnten Sie sich vorstellen, Ihre Haustiere am Ende ihres Lebens an einen Zoo zu spenden, oder möchten Sie Ihre Tiere ordentlich bestatten? Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und Meinungen zu diesem Thema!

Stefan Svitak
