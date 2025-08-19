Vorteilswelt
Scharia: „Gegen Österreichs Interessen“

Community
19.08.2025 14:21
(Bild: APA/FOTOKERSCHI.AT/ANTONIO BAYER)

Ein 320.000-Euro-Streit, der nach Scharia-Regeln entschieden wurde, bringt Österreichs Politik in Wallung. Auch hier im Forum wurde das Thema hitzig debattiert. Wir haben die Stimmen unserer User für Sie zusammengefasst!

In Wien hat ein Gericht ein Schiedsverfahren bestätigt, bei dem die Parteien die Scharia als Grundlage für eine rein vermögensrechtliche Entscheidung vereinbart hatten – solange das Ergebnis nicht den Grundwerten widerspricht, sei das zulässig. Das sorgt jetzt für ordentlich Wirbel: Von Politik bis Verbänden hagelt es Kritik. Auch die Leserinnen und Leser des „Krone“-Forums hatten zu diesem Thema viel zu sagen.

„Gegen Österreichs Interessen“:
Viele User waren unzufrieden mit der Entscheidung und sahen darin einen direkten Widerspruch zu österreichischen Grundwerten. So fordert zum Beispiel keinschelm, in Österreich müsse österreichisches Recht gelten, egal welche Vereinbarung zwei Personen über die Rechtsgrundlage träfen.


Benutzer Avatar
keinscheIm
Klar Zivilrecht ist was anderes als Strafrecht. Aber damit hat man jetzt einen Fuß in der Tür zu weiterem Ungemach. In Österreich hat österreichisches Recht zu gelten, egal was sich da 2 Personen gegenseitig ausgemacht haben welches Recht da angewendet werden soll.
Upvotes:7
Downvotes:5
Benutzer Avatar
SchuldsinddieAnderen
In Österreich sind österreichische Gesetze gültig.
Alles andere ist gegen Österreichs Interessen.
Upvotes:27
Downvotes:1
Benutzer Avatar
Bindenschild
Sogar die TKG kritisiert das Urteil! Es ist einfach unglaublich, was unsere Justiz abhält!
Upvotes:26
Downvotes:2


„Verstehe die Empörung nicht!“
Viele Forum-User zeigten sich allerdings auch überrascht über die heftige politische Reaktion. So wies beispielsweise User JaySasori89 darauf hin, dass es sich hier nur um ein Schiedsgericht handelte, das auf Wunsch beider Vertragspartner tätig wurde – eine Praxis, die es in Österreich seit Jahrzehnten gibt. Dass sich in diesem Fall die Parteien auf die Scharia geeinigt haben, sei daher keine Sensation, sondern lediglich eine private Vereinbarung. 

Benutzer Avatar
verklausulierung
Vertragsfreiheit nennt sich das in Demokratien...
Upvotes:0
Downvotes:0
Benutzer Avatar
Ylimmot96
Nein, Österreich ist keine Bananenrepublik. Aber die FPÖ und ihre Anhänger beweisen wieder mal, dass sie von juristischen Dingen keine Ahnung haben, und viele falsche Vorurteile haben. Das hier sagt doch eh alles aus: "Strafrechtler Gerhard Jarosch ordnete den Fall auf der Plattform X ein. Die Scharia sei „nicht allgemein in Österreich anwendbar, sondern nur, wenn zwei Streitparteien sich das einbilden“. In diesem Fall hätte genauso ein Recht aus einem anderen Land vereinbart werden können. Im Strafrecht gelte hingegen immer österreichisches Recht". Die Rechten, also die FPÖ und auch die ÖVP, regen sich völlig unnötig auf, weil sie wieder mal nichts verstehen.
Upvotes:4
Downvotes:4
Benutzer Avatar
JaySasori89
war ja nur bei einem schiedsgericht und auf wunsch beider vertragspartner... nur dort ist das so möglich und wird seit zig jahren auch so gehandhabt... dass es nun halt mal zwei gab die sich auf die scharia einigten war nur eine frage der zeit... aber wie gesagt, lediglich ein schiedsgericht hat das getan, also, wen interessierts abgesehn von den beiden vertragspartnern??
Upvotes:2
Downvotes:1
Benutzer Avatar
wudri
Ich verstehe die Empörung nicht. Seid ihr alle zu faul oder einfach überfordert mit 5 Sekunden googlen was ein Schiedsgericht ist?
"Ein Schiedsgericht ist ein privates Gremium, das als Alternative zu staatlichen Gerichten fungiert und Streitigkeiten zwischen Parteien durch eine verbindliche Entscheidung beilegt. Es handelt sich nicht um ein staatliches Gericht, sondern um eine von den beteiligten Parteien vereinbarte Einrichtung, die über ihren Streit entscheidet"
Upvotes:19
Downvotes:35


Signalwirkung:
Einige User, wie KroneLeser2083170,  wiesen darauf hin, dass Schiedsgerichte grundsätzlich individuell vereinbart werden können, warnten aber vor der Signalwirkung solcher Entscheidungen. Gleichzeitig legt User Mark12 den Leserinnen und Lesern nahe, sich selbst ein Bild von der Gesetzeslage zu machen.

Benutzer Avatar
KroneLeser2083170
Ja, Schiedsgerichte können individuell vereinbart werden. Hier geht es aber um die Signalwirkung.
Stück für Stück werden fremde Sitten eingeführt und toleriert.
Upvotes:2
Downvotes:2
Benutzer Avatar
Mark12
ier kann man sich zum Thema der Schiedsgerichte einlesen...

https://www.oesterreich.gv.at/de/themen/gesetze_und_recht/gerichtsorganisation_der_justiz/Seite.2310015
Upvotes:4
Downvotes:2


Alternativen zur Scharia?
Viele Leserinnen und Leser wurden kreativ bezüglich möglichen anderen Grundlagen für zukünftige Schiedsentscheidungen: Von Baumstammwerfen über Wetttrinken war alles dabei. Schließlich ginge es hier nur um eine zivilrechtliche Streitigkeit zwischen zwei Parteien.

Benutzer Avatar
Pommespanzer
Naja, solange beide Parteien zustimmen kann zivilrechtliche Streitigkeiten auch mit Baumstammwerfen, Wetttrinken oder beim Schnapsen ausschnapsen.
Upvotes:22
Downvotes:7
Benutzer Avatar
mami-schlumpf
Wenn Sie in einer privatrechtlichen Angelegenheit den Pfarrer als Schiedsrichter bestimmen und als Grundlage das Mosaische Recht vereinbaren ist das ebenso zulässig. Vorausgesetzt, die andere Partei ist ebenfalls dafür.
Upvotes:0
Downvotes:0
Benutzer Avatar
nicelife
wenn zwei das unter sich ausmachrn und weder ein Dritter noch ein Grundwert betroffen, dann können sie auch nach dkt Regeln vorgehen, es geht niemsnden was an
Upvotes:4
Downvotes:0
User „Pommespanzer“ brachte einen alternativen Vorschlag ein: die Streitfrage einfach ...
User „Pommespanzer" brachte einen alternativen Vorschlag ein: die Streitfrage einfach ausschnapsen.(Bild: Casino Linz)


Was denken Sie: Sollte es Privatpersonen frei stehen, in zivilrechtlichen Streitigkeiten jede beliebige Regel als Grundlage zu wählen? Wo sehen Sie die Grenze zwischen individueller Vereinbarung und staatlichen Grundwerten? Diskutieren Sie mit – wir sind auf Ihre Meinung gespannt!

