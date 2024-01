Foren-Mythen: Die Gefährlichkeit von Corona

Ein Beispiel ist die Behauptung, dass sogar die WHO selbst bestätigt habe, dass Corona nicht gefährlicher als eine Grippe sei. Dies beruht auf einer Fehlinterpretation von Aussagen der WHO und ignoriert die höhere Sterblichkeitsrate. Tatsache ist jedenfalls: Die aufgrund von COVID-19 durch die WHO am 30.01.2020 ausgerufene gesundheitliche Notlage internationaler Tragweite wurde am 05.05.2023 für beendet erklärt. Das bedeutet aber nicht, dass diese Notlage grundlos ausgerufen wurde. Zum damaligen Zeitpunkt handelten die Behörden nach besten Wissen und Gewissen und die Maßnahmen, wenn sie auch kritisiert werden können, hatten ihre Berechtigung und ihren Sinn.