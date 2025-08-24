Waldbrand in Murau: Bundesheer angefordert

Im Raum Murau in der Obersteiermark ist ein Bundesheer-Assistenzeinsatz angelaufen. Eine Hubschrauber-Crew unterstützt die örtlichen Einsatzkräfte am Boden bei der Bekämpfung eines Waldbrands.
Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) zum kurzfristig organisierten Einsatz: „Das Bundesheer hilft, wenn Hilfe gebraucht wird. Unsere Soldatinnen und Soldaten stehen auf Anforderung bei Naturereignissen selbstverständlich zur Verfügung.“ Die Anforderung der Landeswarnzentrale erfolgte laut Bundesheer-Sprecher Michael Bauer am Sonntag um 13.54 Uhr.
Kleinflächiger Brand in großer Höhe
Am Boden waren am Sonntagnachmittag laut Landesfeuerwehrverband drei Wehren im Einsatz. Der Brand sei nahe Krakaudorf in rund 1900 Metern Seehöhe in unwegsamem Gelände ausgebrochen. Die Fläche ist zwar laut Experten nicht allzu groß, dennoch sei rasches Handeln gefragt gewesen. Auch zwei Polizeihubschrauber standen im Einsatz.
Der Transporthubschrauber vom Typ Agusta Bell 212 soll den zivilen Kräften unter die Arme greifen. Er ist instrumentenflugtauglich und für insgesamt 14 Personen zugelassen. Die Ausrüstung mit rasch montierbarer Seilwinde und Außenlasthaken ermöglicht auch Einsätze bei Naturkatastrophen. Die Reichweite beträgt 420 Kilometer, die maximale Außenlast für Löschwasser liegt bei rund 1000 Kilogramm.
