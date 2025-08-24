Waldbrand in Murau: Bundesheer angefordert

Kleinflächiger Brand in großer Höhe

Am Boden waren am Sonntagnachmittag laut Landesfeuerwehrverband drei Wehren im Einsatz. Der Brand sei nahe Krakaudorf in rund 1900 Metern Seehöhe in unwegsamem Gelände ausgebrochen. Die Fläche ist zwar laut Experten nicht allzu groß, dennoch sei rasches Handeln gefragt gewesen. Auch zwei Polizeihubschrauber standen im Einsatz.