Killer-Paar
Freund von Ermordeter musste ihre Leiche entsorgen
Die Story eines Mannes, der am 15. August um 21 Uhr in das Hillsborough County Sheriff‘s Office gekommen war, klang für die Beamten mehr als abenteuerlich. Er behauptet, Zeuge gewesen zu sein, wie seine Freundin Hiojaira „Joy“ Velez-Bonilla vom Lebensgefährten der Cousine erstochen wurde. Und dass er dann gezwungen wurde, als das Opfer verkleidet, die Leiche zu entsorgen.
Velez-Bonilla hatte außer ihrem Freund und ihrem 16-jährigen Sohn auch noch ihre Cousine Giselle Bonilla sowie deren Freund Arnaldo Cintron in ihrem Haus leben lassen. Laut Polizeiprotokoll brach gegen Mitternacht ein Streit zwischen der Hausbesitzerin und Cintron aus, bei dem es um Mietzuschüsse und Mithilfe im Haushalt ging. Laut der Anklageschrift, die der Webseite „Law&Crime“ vorliegt, sei der Zeuge in die Küche gelaufen und habe gesehen, „wie Cintron immer wieder mit einem Küchenmesser auf Joys Oberkörper einstach, bis diese sich nicht mehr bewegte“.
Der mutmaßliche Killer habe dann gedroht, den Freund, seine Familie und den Sohn des Opfers umzubringen, wenn er über die Geschehnisse redet.
Freund musste Kleidung der Toten anziehen
Während Bonilla das Blut vom Fußboden wischte, soll Cintron den Mann gezwungen haben, das Kleid seiner Freundin anzuziehen sowie ihre Perücke. Dann musste er einen Karton mit der Leiche der 41-Jährigen in deren Wagen laden. Mit Cintron auf dem Beifahrersitz und Bonilla im Wagen dahinter wurde der Freund in ein nahegelegenes Naturschutzgebiet dirigiert. Dort hat er seine tote Freundin wohl mitsamt der Mordwaffe in einem Mangroven-Sumpfgebiet versenken müssen.
Der Grund für die Verkleidung: Cintron soll gewusst habe, dass es in der Nachbarschaft Securitykameras gibt. Es sollte so aussehen, als wäre Velez-Bonilla nachts weggefahren und nie wieder gekommen.
Der Freund sollte auch den Wagen seiner toten Freundin verschwinden lassen, während Cintron und die Cousine (37) sich mit Handy, Portemonnaie, Kreditkarten und Laptop des Opfers aus dem Staub machten. Sie kamen nicht weit und wurden am nächsten Tag von der Polizei verhaftet.
Cintron muss sich wegen Mordes und dem illegalen Entsorgen einer Leiche sowie wegen der Todesdrohungen gegen den Freund des Opfers vor Gericht verantworten. Bonilla, die gegen 20.000 Dollar wieder auf freiem Fuß ist, wird wegen Verschleierung einer Straftat und dem Verstecken einer Leiche der Prozess gemacht.
