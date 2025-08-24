Freund von Ermordeter musste ihre Leiche entsorgen

Velez-Bonilla hatte außer ihrem Freund und ihrem 16-jährigen Sohn auch noch ihre Cousine Giselle Bonilla sowie deren Freund Arnaldo Cintron in ihrem Haus leben lassen. Laut Polizeiprotokoll brach gegen Mitternacht ein Streit zwischen der Hausbesitzerin und Cintron aus, bei dem es um Mietzuschüsse und Mithilfe im Haushalt ging. Laut der Anklageschrift, die der Webseite „Law&Crime“ vorliegt, sei der Zeuge in die Küche gelaufen und habe gesehen, „wie Cintron immer wieder mit einem Küchenmesser auf Joys Oberkörper einstach, bis diese sich nicht mehr bewegte“.