Captchas: Zwischen Datenschutz und Privatsphäre

CAPTCHAs, die für „Completely Automated Public Turing tests to tell Computers and Humans Apart“ stehen, schützen Unternehmen vor automatisierten Angriffen und Spam, indem sie Menschen von Maschinen unterscheiden. Obwohl lästig, sind diese Sicherheitsmaßnahmen entscheidend für den Schutz digitaler Dienste. Die Aufgaben reichen von der Eingabe verzerrter Texte bis zur Auswahl spezifischer Bilder, was die Nutzerinnen und Nutzer eindeutig als Menschen identifizieren soll.