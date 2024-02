Linz plant Strafen für falsch geparkte E-Scooter

„Roller-Gipfel“ geplant

„Diese Maßnahme hat die Situation in Linz aber nur bedingt entschärft, weil die Ortung der Scooter in den markierten Abstellflächen nicht so exakt funktioniert, wie ursprünglich von den Betreibern behauptet“, so Hajart. Er hat für Mitte Februar einen „Roller-Gipfel“ mit den Betreiberfirmen geplant. Danach sollen die Strafen kommen.