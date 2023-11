17.000 Strafen für falsch abgestellte E-Scooter

Umgekehrt dürfte das Weiterverrechnen an die Kunden nicht so einfach sein. Laut Voi, dem einzigen Anbieter, der auf Anfrage des ORF Zahlen nannte, wurden von 2800 Strafen bisher 375 an die Nutzer weitergereicht. Rund die Hälfte der Bußgelder wurde auch bezahlt.