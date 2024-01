„Wein sollte man nie gegen den Durst trinken“

Langweilig wird es dem rüstigen Pensionisten nie, das Thema Wein hält ihn auf Trab. Als absoluter Kenner der Szene ist seine Expertise sehr gefragt, außerdem pflegt er seine Leidenschaft mit den Vereinsmitgliedern des Vorarlberger Sommeliervereins und besucht Winzer in ganz Europa. 45 Jahre lang hat Hirsch als Diplomsommelier am noblen Arlberg gearbeitet. „Da hätte ich Bücher darüber schreiben können“, verrät er, denn es sei auch so mancher prominente Gast dabei gewesen. Kein Wunder, bei diesen exorbitanten Preisen …