Galaxy S24: „Ich hoffe, diese Mail findet Sie gut“

Der Neuheit kann man Texte diktieren wie einem digitalen Sekretär, ein KI-Dolmetscher übersetzt in 14 Sprachen, in der Cloud bietet man mit Google Textzusammenfassungs- und Bildbearbeitungs-Tools an. Einen gewissen Schönheitsfehler hat die Sache aber, heißt es doch im Kleingedruckten auf der Samsung-Website: „Die Galaxy AI Funktionen werden auf unterstützenden Samsung Galaxy Geräten bis mindestens Ende 2025 kostenlos zur Verfügung gestellt.“ Die Südkoreaner beteuern zwar, die KI-Tools auch danach kostenlos bereitstellen zu wollen, sie halten sich aber auch die andere Option offen. Ein Unsicherheitsfaktor bei einem so teuren Gerät, das man ja eigentlich sieben Jahre lang mit Software-Updates versorgen will. Und nicht der einzige.