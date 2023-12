2024 wird SPÖ-Schlüsseljahr: So punktet Doskozil

Gesundheitswesen im Fokus

Wie ein roter Faden ziehen sich die Schwerpunkte Gesundheit, Lebensqualität und Umwelt durch Doskozils Arbeitspolitik. Abgesehen von der Standortgarantie für fünf Kliniken im Burgenland, will er in die Spitzenmedizin und neue Leistungsangebote investieren. „Die Burgenländer sollen sich auf hohe Versorgungsqualität in Wohnortnähe verlassen können. Wir wollen nicht, dass ,Gastpatienten’-Debatten in anderen Bundesländern zu Nachteilen für unsere Bevölkerung führen“, sagt der Landeshauptmann.