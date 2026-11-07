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Ganzjährig attraktiv

Tourismus weitet Saison im Land erfolgreich aus

Burgenland
07.11.2026 07:00
Voller Erfolg: 17.500 Besucher kamen zum Halloween Burg Geflüster in Schlaining.
Voller Erfolg: 17.500 Besucher kamen zum Halloween Burg Geflüster in Schlaining.(Bild: Carina Fenz)
Porträt von Philipp Wagner
Von Philipp Wagner

Das Burgenland entwickelt sich immer mehr zur Urlaubsdestination für das ganze Jahr. Neue Reiseanlässe, wie das Halloween Burg Geflüster in Schlaining oder das Winterwunder Mörbisch, sollen die Saison verlängern. 

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Das Burgenland war lange Zeit vor allem als Land der Sonne bekannt. Tourismus spielte sich großteils im Sommer ab – von den Thermen abgesehen. Doch das Potenzial reicht weit darüber hinaus. Das Burgenland setzt daher seit mehreren Jahren Tourismus konsequent auf neue Reiseanlässe im ganzen Land.

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Unser Ziel ist klar: Wir wollen das Burgenland ganzjährig attraktiv machen. Die Erfolge der vergangenen Jahre bestätigen diesen Weg.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil

Bild: Manfred Weis

„Wir wollen das Burgenland touristisch weiter stärken und ganzjährig attraktiv machen“, erklärt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Die Auslastung im Fremdenverkehr soll so übers ganze Jahr hindurch stabil gehalten werden.

(Bild: Reinhard Judt)

Wesentliche Eckpfeiler sind dabei Leuchtturmprojekte, die neue Zielgruppen ansprechen. Dazu zählt etwa das Halloween Burg Geflüster in Schlaining, das gleich im ersten Jahr 17.500 Besuchern anlockte. Bereits ins dritte Jahr geht heuer das Winterwunder Mörbisch.

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„Unser Ziel ist, das Burgenland damit als attraktive Ganzjahresdestination weiterzuentwickeln“, so Burgenland-Tourismus-Chef Didi Tunkel. Landesweite Marken-Klammern wie das Martiniloben verbinden außerdem Tradition, Wein und Kulinarik zum gemeinsamen Erlebnis.

Das Martiniloben mit Tradition, Wein und Kulinarik ist längst ein Fixpunkt im Herbst.
Das Martiniloben mit Tradition, Wein und Kulinarik ist längst ein Fixpunkt im Herbst.(Bild: Burgenland Tourismus/Leidenfrostova)

Ein weiterer Baustein ist die Natur: Die Erlebnistage in sechs Naturparken und im Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel sowie das Rad- und Wanderwegenetz laden im Herbst zum Besuch. Zusätzliche Möglichkeiten soll das neue Campinggesetz eröffnen, etwa mit Übernachtungsangeboten bei Winzern.

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Wir wollen unseren Gästen zu jeder Jahreszeit gute Gründe für einen Aufenthalt bieten und die Wertschöpfung in unseren Regionen stärken.

Burgenland-Tourismus-Chef Didi Tunkel

Bild: Maria Hollunder

Eine tragende Rolle spielen weiter die Thermen: Die Prognosen für Herbst und Winter sind sehr positiv, wie von der AVITA Therme & Lodge in Bad Tatzmannsdorf als auch von der St. Martins Therme & Lodge bestätigt wird.

Die Thermen sind weiterhin ein verlässlicher Frequenzbringer im Tourismus im Burgenland.
Die Thermen sind weiterhin ein verlässlicher Frequenzbringer im Tourismus im Burgenland.(Bild: Avita Resort)

Dass die Saisonausweitung gelingt, belegen die Zahlen: So sind die Nächtigungen in der Wintersaison aus dem Vor-Corona-Rekordjahr 2018/19 bis 2025/26 um über 6,5 Prozent auf rund 1,08 Millionen Nächtigungen gestiegen.

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