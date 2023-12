Was Doskozil den Burgenländern für 2024 „schenkt“

Mutter erlebt „Weihnachtswunder“

Im neuen Jahr will der Landeshauptmann seine Offensivstrategie in den Spitälern fortsetzen. Das betrifft unter anderem das Personal und das neue Anstellungsmodell für angehende Pflegekräfte. Mitten in die Ankündigung platzte am Samstag die Sensationsmeldung vom „Weihnachtswunder aus der Klinik Oberwart“. Die Kardiologie unter Primar Andreas Ochsenhofer hat erstmals im Burgenland einen sondenlosen Herzschrittmacher erfolgreich minimal-invasiv implantiert.