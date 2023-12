Doskozil entlastet Gemeinden mit 38 Millionen Euro

Entlastung bei Personalkosten

Bevor im Jänner 2024 weiterverhandelt wird, kündigen Doskozil und Eisenkopf in dem Brief an alle Bürgermeister die Details für ein Gesamtpaket zur Entlastung der 171 Gemeinden an. Massiv ausgeweitet werden soll die Landesförderung bei den Personalkosten in den Kindergärten, konkret bei den Elementarpädagogen und Helfern.