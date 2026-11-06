Von der letzten Klasse plötzlich ins Nationalteam?

Mit dem Bundesadler auf der Brust die Hymne singen. Für sein Land auf dem Platz alles geben. Für zwei Kicker aus der 2. Klasse Nord könnte dieser Traum bald wahr werden! Oli Mancs und Julian Gruber vom UFC St. Georgen wurden zum Sichtungslehrgang des Futsal-Nationalteams eingeladen. Mit ihrem Klub spielen sie in der 2. Futsal-Liga. Dürften jetzt auch das Interesse vom Teamchef geweckt haben. „Ein richtig geiles Gefühl! Ich war ganz nervös, wie ein kleines Kind“, strahlt Mancs. Schließlich rief Teamchef Patrick Barbic höchstpersönlich an. „Ich dachte mir: Nur nichts Falsches sagen“, lacht der 24-Jährige.