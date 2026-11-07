Wenn das Geld nicht einmal fürs Christkind reicht

So werden auch Sie zum Christkind

Mithelfen ist ganz einfach: Auf burgenlandschenkt.at einen Wunsch auswählen, Geschenk besorgen, weihnachtlich verpacken und mit dem Namen des Kindes sowie der Wunschnummer versehen. Bis 15. Dezember kann es an einer der heuer erstmals 16 Abgabestellen im ganzen Burgenland abgegeben werden. Um die Zustellung kümmert sich die Volkshilfe. Auch Familien in Not können sich unter 02682/ 61569 oder schenken@volkshilfe-bgld.at melden. Wer kein Geschenk besorgen möchte, kann die Aktion mit einer Geldspende unterstützen.