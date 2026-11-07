Wenn das Geld nicht einmal fürs Christkind reicht

Für viele Familien ist Weihnachten ein finanzieller Kraftakt. Die Volkshilfe erfüllt deshalb wieder Wünsche. 334 sind schon eingelangt, so viele wie noch nie zum Start der Aktion.
Ein Geschenk unterm Christbaum ist für viele Kinder selbstverständlich. Für andere bleibt es ein unerfüllter Wunsch. Genau hier springt die Volkshilfe ein. Bereits zum achten Mal startet die Aktion „Burgenland schenkt“, bei der Burgenländer selbst zum Christkind werden können. Und der Bedarf ist groß: Schon 334 Wünsche sind eingelangt. Ein neuer Rekord!
11.000 junge Burgenländer von Armut betroffen
Wie notwendig die Hilfe ist, zeigen die Zahlen: Im Burgenland sind 11.000 junge Menschen von Armut oder sozialer Ausgrenzung betroffen. 42.000 Menschen können sich unerwartete Ausgaben nicht leisten. „Für manche wird daher selbst ein kleines Weihnachtsgeschenk zum Luxus. „Ein Weihnachtsgeschenk kann kein Armutsproblem lösen, aber es kann Hoffnung schenken“, betont Hanna Lichtenberger, Expertin für Kinderarmut bei der Volkshilfe Österreich.
Für viele dieser Kinder ist dieses Geschenk das einzige, das unter dem Weihnachtsbaum liegen wird.
Volkshilfe-Präsident Thomas König
„Für viele dieser Kinder ist dieses Geschenk das einzige, das unter dem Weihnachtsbaum liegen wird“, weiß Volkshilfe-Präsident Thomas König. Er ruft dazu auf, einem Kind einen Herzenswunsch zu erfüllen und damit auch den Eltern eine Sorge abzunehmen.
So werden auch Sie zum Christkind
Mithelfen ist ganz einfach: Auf burgenlandschenkt.at einen Wunsch auswählen, Geschenk besorgen, weihnachtlich verpacken und mit dem Namen des Kindes sowie der Wunschnummer versehen. Bis 15. Dezember kann es an einer der heuer erstmals 16 Abgabestellen im ganzen Burgenland abgegeben werden. Um die Zustellung kümmert sich die Volkshilfe. Auch Familien in Not können sich unter 02682/ 61569 oder schenken@volkshilfe-bgld.at melden. Wer kein Geschenk besorgen möchte, kann die Aktion mit einer Geldspende unterstützen.
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