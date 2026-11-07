Für Christkindlmärkte: Polizei rüstet kräftig auf!

Der Duft von Punsch und gebrannten Mandeln liegt in der Luft, die Christkindlmärkte locken wieder Tausende Besucher an. Doch während sich die einen auf die besinnliche Adventzeit freuen, läuft bei der Polizei bereits ein Großeinsatz in Sachen Sicherheit an. Heuer setzt die Exekutive dabei auch auf technische Unterstützung aus der Luft: Drohnen sollen für einen besseren Überblick über das Gedränge sorgen.