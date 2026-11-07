Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Cobra und auch Drohnen

Für Christkindlmärkte: Polizei rüstet kräftig auf!

Österreich
07.11.2026 13:07
Mehr Sicherheit am Christkindlmarkt: Die Polizei setzt heuer auch auf Drohnen und könnte bei ...
Mehr Sicherheit am Christkindlmarkt: Die Polizei setzt heuer auch auf Drohnen und könnte bei Bedarf sogar die Cobra einschalten.(Bild: Christoph Gantner)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Cobra, Spezialkräfte und jetzt auch Drohnen: Die Polizei verstärkt heuer die Sicherheitsmaßnahmen rund um Österreichs Advent- und Weihnachtsmärkte. Eine konkrete Bedrohung gibt es derzeit zwar nicht, dennoch wollen die Behörden für alle Eventualitäten gewappnet sein.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Duft von Punsch und gebrannten Mandeln liegt in der Luft, die Christkindlmärkte locken wieder Tausende Besucher an. Doch während sich die einen auf die besinnliche Adventzeit freuen, läuft bei der Polizei bereits ein Großeinsatz in Sachen Sicherheit an. Heuer setzt die Exekutive dabei auch auf technische Unterstützung aus der Luft: Drohnen sollen für einen besseren Überblick über das Gedränge sorgen.

Teil einer „modernen Einsatzstrategie“
Sie sind laut Innenministerium Teil einer „modernen Einsatzstrategie“. Mit ihrer Hilfe sollen große Menschenansammlungen besser überwacht, mögliche Gefahren frühzeitig erkannt und die Einsatzkräfte effizienter koordiniert werden.

Doch Drohnen können nicht nur helfen, sondern auch selbst zur Gefahr werden. Deshalb hat die Polizei auch unerlaubte Fluggeräte im Visier. Eine Novelle des Luftfahrtgesetzes schafft die rechtliche Grundlage dafür, dass die Landespolizeidirektionen bei entsprechender Gefährdung zeitlich begrenzte Flugverbotszonen einrichten können.

Lesen Sie auch:
Weihnachten kann schon kommen: Sieben Wochen vor dem Heiligen Abend sperrten am Freitag bereits ...
Ansturm auf Märkte
Sieben Wochen vor Fest: Erster Punsch ausgeschenkt
06.11.2026

Sollte es notwendig sein, könnte sogar das Einsatzkommando Cobra mit seinen speziellen technischen Fähigkeiten einschreiten, um rechtswidrige oder missbräuchliche Drohneneinsätze zu unterbinden.

Eine konkrete Gefahr für die heimischen Weihnachtsmärkte sehen die Sicherheitsbehörden derzeit allerdings nicht. Laut Innenministerium gibt es aktuell keine Hinweise auf konkrete Bedrohungen rund um Adventveranstaltungen oder Christkindlmärkte in Österreich.

Auch zivile Beamte im Einsatz
Trotzdem wird die Polizei ihre Präsenz deutlich verstärken. Neben uniformierten Fußstreifen sollen auch zivile Beamte des Verfassungsschutzes und speziell ausgerüstete Polizeieinheiten im Einsatz sein.

„Kein Weihnachtsmarkt ist wie der andere“, betont Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Franz Ruf. Deshalb würden die Sicherheitsmaßnahmen gezielt an die jeweiligen örtlichen Gegebenheiten angepasst. Das Ziel: mögliche Gefahren rechtzeitig erkennen und im Ernstfall rasch reagieren.

DSN beobachtet Sicherheitslage 
Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) beobachtet unterdessen laufend die nationale und internationale Sicherheitslage und steht dazu in engem Austausch mit den Landespolizeidirektionen sowie internationalen Partnern.

Doch nicht nur mögliche Sicherheitsbedrohungen beschäftigen die Polizei. Auch Langfinger wittern in der Vorweihnachtszeit ihre Chance. Im Gedränge auf Christkindlmärkten und in Einkaufsstraßen haben Taschen- und Trickdiebe Hochsaison.

So schützen Sie sich vor Taschendieben:

  • Wertsachen nah am Körper tragen: Geldbörse und Handy am besten in verschließbaren Innentaschen verstauen.

  • Taschen immer im Blick behalten: Rucksäcke und Handtaschen geschlossen und möglichst auf der Körpervorderseite tragen.

  • Wenig Bargeld mitnehmen: Nur das Nötigste einstecken und größere Geldbeträge vermeiden.

  • Vorsicht bei Ablenkungsmanövern: Bei Anrempeln, verschütteten Getränken oder aufdringlichen Gesprächen besonders aufmerksam sein.

  • Nicht unbeaufsichtigt lassen: Taschen und Einkäufe niemals einfach abstellen oder aus den Augen lassen.

  • Im Ernstfall rasch handeln: Bei einem Diebstahl sofort die Polizei verständigen und gestohlene Bank-, Kredit- sowie SIM-Karten umgehend sperren lassen.

Ihre Masche: Sie rempeln ihre Opfer absichtlich an, verschütten vermeintlich versehentlich Getränke oder verwickeln Passanten in Gespräche. Während die Betroffenen abgelenkt sind, verschwinden Geldbörsen, Handys und andere Wertsachen.

Das Bundeskriminalamt rät deshalb, Wertgegenstände möglichst nah am Körper zu tragen und Taschen sowie Rucksäcke stets geschlossen auf der Körpervorderseite zu behalten. Außerdem sollte man möglichst wenig Bargeld mitnehmen.

Wer dennoch Opfer eines Diebstahls wird, sollte sofort die Polizei verständigen. Gestohlene Bank- und Kreditkarten sowie SIM-Karten müssen umgehend gesperrt werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
07.11.2026 13:07
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
310.614 mal gelesen
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
139.372 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
122.161 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Wirtschaft
E-Auto-Fahrern drohen ab 2027 höhere Stromkosten
1327 mal kommentiert
Haushalte mit hohem Stromverbrauch müssen mit Mehrkosten von 10 bis 15 Euro pro Monat rechnen.
Niederösterreich
„Grüss Göttin“ bringt Kritiker auf die Palme
1321 mal kommentiert
Das Schild begrüßt Autofahrer in St. Pölten – und regt auf!
Außenpolitik
Xi Jinping über Stocker: „Das ist selten zu sehen“
1101 mal kommentiert
Christian Stocker war bereits als Kommunalpolitiker in China unterwegs und ist nun zum achten ...
Mehr Österreich
Stundenlange Suche
Absturz auf der Hohen Wand: Niederösterreicher tot
Pensionistenrevolte
E-Card-Gebühr: Regierung schröpft wieder Senioren
Cobra und auch Drohnen
Für Christkindlmärkte: Polizei rüstet kräftig auf!
Daten im Darknet
Angriff! Brenner Basistunnel im Visier von Hackern
Mehrere Raser erwischt
„Ich bin aus reiner Freude so schnell gefahren“
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf