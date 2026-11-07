Saisonfinale in Imola? Am Dienstag wissen wir es

In der Formel 1 steht eine Entscheidung über ein mögliches Saisonfinale in Imola laut Medienberichten bevor. Nach Informationen unter anderem des Fachmagazins „Auto, Motor und Sport“ müssen die Veranstalter in Italien bis Dienstag Bescheid wissen, ob sie als Ersatz einspringen sollen. Danach bleibe aus logistischen Gründen nicht mehr genug Zeit, um das Rennwochenende vorzubereiten. Haas-Teamchef Ayao Komatsu bestätigte ebenfalls dieses Datum.
Eigentlich will die Formel 1 ihren Saisonabschluss am 29. November in Katar und eine Woche später in Abu Dhabi bestreiten. Doch die Spannungen in der Region aufgrund des Iran-Kriegs haben schon vor Monaten Zweifel an einem planmäßigen Ablauf aufkommen lassen. Die Motorsport-Königsklasse hat deshalb bereits vor Wochen begonnen, als Plan B in Imola Vorbereitungen für einen Grand Prix im Dezember zu treffen. Für den neuen Weltmeister Kimi Antonelli von Mercedes würde dieses Szenario ein Heimspiel bedeuten.
Nur 21 Rennen?
Sollte es nach einem Aus für Imola allerdings zu einer Eskalation kommen, die die Grand Prix in Katar und Abu Dhabi aus Sicherheitsgründen unmöglich machen, könnte die Saison vielleicht sogar schon am 21. November in Las Vegas enden. ESPN zufolge hat die Formel 1 den Teams jedoch 22 Rennen pro Saison zugesagt, mit diesen Einnahmen kalkulieren die Rennställe auch. Las Vegas wäre in dieser Konstellation jedoch erst Event Nummer 21.
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