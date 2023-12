Ex-Kanzler vor Gericht - so ein Glück

Ein Ex-Kanzler vor Gericht, was für ein Glück wir doch haben. Wobei das Glück natürlich nicht darin besteht, dass es überhaupt so weit kommen musste, sondern dass wir in einem Land leben, in der sich Politiker auch vor Gericht verantworten müssen. Für Veronika Tsepkalo nur ein Wunschtraum.