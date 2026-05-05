Bischof-Attacke: Cowboy aus Amerika lässt grüßen

Daher waren die Worte von Bischof Hermann nicht nur richtig und wichtig, sondern auch notwendig. Worte, die man sich von einem geistlichen Würdenträger in Zeiten wie diesen erwartet. Würde man meinen. Aber das sehen scheinbar nicht alle so. Der Zillertaler FPÖ-Nationalrat Christoph Steiner sah darin einen Angriff auf seine Partei und fühlte sich zu einem abwertenden Zwischenruf während der Messe genötigt: „Du wärst besser grüner Politiker geworden“, sagte er sinngemäß.