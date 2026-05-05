Raketenlücke in Europa

Donald Trumps Truppenabbau in Europa beunruhigt Sicherheitsexperten weniger als die Wehrlosigkeit Europas gegen die Raketenbedrohung aus Russland. Wladimir Putin hat schon vor Jahren das ehemalige deutsche Ostpreußen – heute eine russische Enklave an der Ostsee – zu einer vorgeschobenen Raketenbasis gegen Ziele in Europa ausbauen lassen. Von dort bedrohen seine „Iskander“-Überschallraketen europäische Bevölkerungszentren: sechs Minuten von Kaliningrad (vormals Königsberg) nach Berlin.