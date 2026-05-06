2 ORF-Stiftungsräte bringen Schäfchen ins Trockene

Bevor man für die so dringend nötige Neuausrichtung des ORF die Weichen stellt, stellt man quasi über Nacht die Köpfe auf: Neben der Generaldirektorenwahl wird nun auch die Entscheidung über die neun Landesdirektoren vorgezogen. Wohl nach dem Motto: Was man hat, das hat man. Und die türkis-roten Auftraggeber reiben sich noch einmal die Hände ...