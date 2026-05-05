Erst Besatzer, dann Beschützer

Abgesehen davon drängt sich aber angesichts dieses angekündigten Truppenabzugs eine andere Überlegung auf: Ursprünglich kamen die US-Truppen ja gemeinsam mit jenen der anderen Alliierten als Befreier vom Naziregime. Und de facto waren sie dann Besatzer – auch im Bewusstsein der deutschen Bevölkerung. Und schließlich wurden sie im Zuge des Kalten Kriegs zu Beschützern vor einer möglichen sowjetischen Aggression. Eine Rolle, die ihnen seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs wieder verstärkt zugewachsen ist.