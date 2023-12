Huawei wirbt um Beteiligung an seiner Autosparte

Huawei hat Insidern zufolge bei Mercedes und Audi um eine Beteiligung an seiner Autosparte geworben. Dabei gehe es um einen kleinen Anteil an dem chinesischen Technologiekonzern, in dem das Geschäft mit Autosoftware und -Teilen gebündelt ist, sagten drei mit dem Vorgang vertraute Personen. Huawei hoffe so, sich gegen geopolitische Verwerfungen zu rüsten.