Huawei soll aus 5G-Kernnetz verbannt werden

In dem sogenannten Zugangs- und Transportnetz sollen die Netzbetreiber zudem den Anteil von Komponenten bis zum 1. Oktober 2026 auf durchschnittlich 25 Prozent begrenzen. Dies will das Innenministerium in einer Vereinbarung mit den Netzbetreibern festlegen. In besonders sensiblen Regionen wie Berlin mit dem Regierungssitz oder etwa der Industrieregion Rhein-Ruhr soll der Anteil aber bei null liegen. Denn das 5G-Mobilfunknetz sei das „Zentralnervensystem“ des Wirtschaftsstandorts Deutschland.