Weiß Ihr Kind, wie es richtig auf Fremde reagiert?

Ein Mann packte auf offener Straße in Wien ein siebenjähriges Kind und wollte es der Mutter entreißen. Ein Parksheriff verhinderte Schlimmeres. Nicht auszudenken, wäre das Mädchen allein gewesen. Hätte es geschafft, so auf die gefährliche Situation aufmerksam zu machen wie die Mutter, die sich an ihre Tochter klammerte und laut um Hilfe schrie?