4800 € Strafe für Sex mit minderjähriger Schwester

Es habe immer wieder Streit gegeben. Wegen ihres Freundes. Aus Rache soll das junge Mädchen ihren Bruder dann schwerer strafbarer Handlungen bezichtigt haben. Das vermeintliche Motiv für die Anzeige: Er habe ihr den Kontakt zu ihrem Freund verbieten wollen. So die Verteidigung. Doch vor Gericht zeichnet sich ein anderes Bild. Vielmehr sei es im Sommer 2024 zum Geschlechtsverkehr der Jugendlichen mit ihrem Bruder gekommen.