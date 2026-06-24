Höchstes Gebäude in EU
Glas stürzt von Wolkenkratzer auf geparktes Auto
Besorgniserregender Zwischenfall am höchsten Gebäude in der EU in Warschau: Vom 310 Meter hohen Wolkenkratzer fiel eine Glasscheibe in die Tiefe. Zum Glück wurde nur ein geparktes Auto getroffen.
Die Glasscheibe stürzte in den frühen Morgenstunden am 9. Juni aus dem 28. Stockwerk des Varso Towers und riss viele Anwohner in der polnischen Hauptstadt aus dem Schlaf. „Ich bin von einem lauten Knall aufgewacht. Ich wusste nicht, was los war. Nach einem Moment fiel ein weiteres Stück herunter. Erst da begriff ich, dass es Glas war“, erklärte eine Zeugin dem TV-Sender TVN24.
Bereich unterhalb des Towers wurde abgesperrt
Die Fassadenscheibe traf einen Fiat, der am Turm geparkt war, erklärte eine Sprecherin der Warschauer Polizei. Die Polizei sperrte daraufhin den Bereich unterhalb des Wolkenkratzers ab. Ein Spezialteam sicherte das beschädigte Fenster ab. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.
Starke Temperaturschwankungen sollen zum Bruch des Glases geführt haben. Es ist nicht der erste derartige Vorfall am Varso Tower: Bereits im September 2025 stürzte in der Nacht ein Glasstück des Wolkenkratzers in den Garten eines nahegelegenen Cafés. Auch bei diesem Unfall gab es glücklicherweise keine Verletzten.
Der Varso Tower wurde 2022 eröffnet und ist mit 53 Stockwerken und einer Höhe von 310 Metern das höchste Gebäude in der Europäischen Union.
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