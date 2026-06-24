Glas stürzt von Wolkenkratzer auf geparktes Auto

Die Glasscheibe stürzte in den frühen Morgenstunden am 9. Juni aus dem 28. Stockwerk des Varso Towers und riss viele Anwohner in der polnischen Hauptstadt aus dem Schlaf. „Ich bin von einem lauten Knall aufgewacht. Ich wusste nicht, was los war. Nach einem Moment fiel ein weiteres Stück herunter. Erst da begriff ich, dass es Glas war“, erklärte eine Zeugin dem TV-Sender TVN24.