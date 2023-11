Fremder wollte Kind (7) seiner Mutter entreißen

Bereits polizeibekannt

Dieser händigte der 54-Jährige zwar noch seinen Reisepass aus, ergriff aber anschließend die Flucht. Wie die Polizei bekannt gab, ist der österreichische Staatsbürger aufgrund psychischer Auffälligkeiten bereits aus vergangenen Amtshandlungen bekannt. So habe er laut Polizeisprecher Markus Dittrich etwa in der Vergangenheit den Verkehr regeln wollen, oder sei mit einem Radio auf der Schulter unterwegs gewesen, „weil dieses die Schwingungen von seinem Kopf fernhalten würde“. Gegen den Mann wurde bereits mehrfach nach dem Unterbringungsgesetz vorgegangen, er wurde daraufhin in psychiatrischen Einrichtungen behandelt.