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Ein Coup! Hartberg holt Teamspieler vom FC Bayern

Fußball National
24.06.2026 13:01
Magnus Dalpiaz war schon im Training bei den Bayern-Profis von Star-Coach Vincent Kompany dabei. ...
Magnus Dalpiaz war schon im Training bei den Bayern-Profis von Star-Coach Vincent Kompany dabei. Nun soll er bei Hartberg als Leihspieler den nächsten Schritt machen.(Bild: Krone KREATIV/GEPA, FC Bayern München)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Der Papa liebte den Puck, der Sohnemann jagt den Ball! Magnus Dalpiaz, Junior des ehemaligen Nationalteam-Torhüters Claus, gilt als eine der größten Aktien des österreichischen Fußballs, gehört den Bayern und spielte letzte Saison im Nachwuchs von AC Milan. Nun wechselt der 19-jährige Nachwuchsteamspieler zu Hartberg.

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Claus Dalpiaz hat seinem Sohnemann das Sportler-Gen offenbar in die Wiege gelegt. Der Spross des Rekord-Eishockey-Tormanns (140 Länderspiele für Österreich) zeigt zumindest schon in jungen Jahren, was er kann. Seit der Jugend kickt der gebürtige Tiroler für den FC Bayern, durfte auch schon für die zweite Mannschaft der Münchner ran, gehörte in der Regionalliga und im Youth-League-Team zu den Leistungsträgern. In der Vorsaison war der Nachwuchsnationalspieler für ein halbes Jahr an den AC Milan verliehen, sammelte dort weitere Erfahrung.

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