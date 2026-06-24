Ein Coup! Hartberg holt Teamspieler vom FC Bayern

Der Papa liebte den Puck, der Sohnemann jagt den Ball! Magnus Dalpiaz, Junior des ehemaligen Nationalteam-Torhüters Claus, gilt als eine der größten Aktien des österreichischen Fußballs, gehört den Bayern und spielte letzte Saison im Nachwuchs von AC Milan. Nun wechselt der 19-jährige Nachwuchsteamspieler zu Hartberg.
Claus Dalpiaz hat seinem Sohnemann das Sportler-Gen offenbar in die Wiege gelegt. Der Spross des Rekord-Eishockey-Tormanns (140 Länderspiele für Österreich) zeigt zumindest schon in jungen Jahren, was er kann. Seit der Jugend kickt der gebürtige Tiroler für den FC Bayern, durfte auch schon für die zweite Mannschaft der Münchner ran, gehörte in der Regionalliga und im Youth-League-Team zu den Leistungsträgern. In der Vorsaison war der Nachwuchsnationalspieler für ein halbes Jahr an den AC Milan verliehen, sammelte dort weitere Erfahrung.
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