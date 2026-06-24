Heiraten auf vier Rädern? Das ist in Texas normal

Texas und Autos – das geht in diesem Bundesstaat Hand in Hand! Geliebt werden vor allem Pick-ups. Die von vielen als Statussymbole verehrten Fahrzeuge machen 20 Prozent des gesamten Fahrzeugbestands aus. Bei über 22 (!) Millionen zugelassenen Pkw und Lkw in Texas rollen also 4,5 Millionen Pick-ups über die Straßen.