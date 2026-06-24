Heiraten auf vier Rädern? Das ist in Texas normal

In Texas dreht sich fast alles ums Auto: Millionen Pick-ups prägen das Straßenbild, bestellt wird per Drive-thru – und sogar geheiratet. Die „Krone“-Cowboys entdeckten im Autostaat der USA einige kuriose Traditionen auf vier Rädern.
Texas und Autos – das geht in diesem Bundesstaat Hand in Hand! Geliebt werden vor allem Pick-ups. Die von vielen als Statussymbole verehrten Fahrzeuge machen 20 Prozent des gesamten Fahrzeugbestands aus. Bei über 22 (!) Millionen zugelassenen Pkw und Lkw in Texas rollen also 4,5 Millionen Pick-ups über die Straßen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.