Turnier in Kitzbühel stark besetzt wie lange nicht

„Von der Dichte her hatten wir seit dem Neustart noch nie ein so starkes Feld“, freut sich Turnierdirektor Alexander Antonitsch. „Wir liegen terminlich günstiger als in den vergangenen Jahren und freuen uns über das große Interesse der Spieler.“ Neben Kitzbühel-Debütant Cobolli (Titel in Acapulco) haben mit Alexander Bublik (Hongkong), Tomas Etcheverry (Rio de Janeiro), Sensationssieger Ignacio Buse (Hamburg) und Mariano Navone (Bukarest) gleich fünf Spieler in dieser Saison schon ein ATP-Turnier gewonnen. Mit von der Partie ist auch Publikumsliebling Matteo Berrettini, der bei den French Open erst im Viertelfinale scheiterte.