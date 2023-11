Apples „Wo ist?“ für Passwort-Spionage nutzbar

Unbemerkte Übertragung

„Ein per USB in die Tastatur integrierter Keylogger nutzt Apples Ortungsnetz, um Tastatureingaben unbemerkt und an allen Sicherheitsvorkehrungen vorbei drahtlos an beliebig weit entfernte Rechner zu übertragen“, erklärt „c’t“-Redakteur Ronald Eikenberg. „Dazu nutzt der Keylogger die omnipräsente Apple-Hardware in seiner unmittelbaren Umgebung, darunter iPhones und andere Apple-Geräte - auch von fremden Personen.“