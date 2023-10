Sind „Preisköder“ vor Volksbefragung zulässig?

Dass in Sulz eine Werbekampagne mit der Zusage günstigeren Stroms eine Volksbefragung für den neuen Windpark beeinflusst habe, stellt die FPÖ in den Raum. „Unberührte Natur kann man nicht kaufen“, begründet Energiesprecher Dieter Dorner seine nunmehrige Einbringung einer Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft. Für den Landtagsabgeordneten sei dies ein unzulässiges Vorgehen, das erst gar nicht Schule machen sollte.