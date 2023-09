Wie Betrüger jetzt Ihre Telefonnummer missbrauchen

Der sogenannte Enkel- bzw. Neffentrick oder falsche Polizisten, die einem einreden wollen, dass Schmuck und Bargeld bei ihnen besser aufgehoben wären als in der Bank bzw. bei Ihnen zu Hause, ist ein alter Hut. Und: Scheint eine ausländische Nummer am Handydisplay auf, heben die meisten ohnehin nicht mehr ab - weshalb die Betrüger buchstäblich andere Netze wählen, um ihre Opfer in die Falle zu locken.