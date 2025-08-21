Mann (35) offerierte Ex-Freundin als Sexarbeiterin

Betroffene: „Ich war sehr beeinträchtigt“

Die erheblichsten Auswirkungen hatten jedoch die Fake-Accounts. Fast 100 ihr völlig unbekannte Männer schrieben die 38-Jährige an. Einige meldeten sich telefonisch oder standen sogar vor ihrer Wohnung, um die vermeintlichen Dienste in Anspruch zu nehmen. „Männer sind gekommen und haben an der Tür geklopft und angeläutet“, berichtete die Frau dem Gericht. Das habe sie „psychisch fertig gemacht. Ich war sehr beeinträchtigt“. Sie habe zwei Mal ihre Telefonnummer gewechselt. Ruhe habe sie aber erst mit der Inhaftierung ihres Ex-Freundes gehabt.