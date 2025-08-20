Gamescom 2025: Das sind die Highlights in Köln

Bei der Show am Dienstagabend ging es auf der Leinwand actionlastig und düster zu. Das Egoshooter-Game „Call of Duty – Black Ops 7“ schickt bis zu vier Spieler als Team in eine apokalyptische Zukunft, in der sie sich auch gegen den Psychoterror dunkler Kräfte durchsetzen müssen. In „World of Warcraft - Midnight“ geht es um eine Endzeit-Schlacht von Elfen gegen brutale Wesen und in „Bloodlines 2“ um Vampire. Der Horrorklassiker „Resident Evil“ zeigt in einer Neuauflage namens „Requiem“ den Überlebenskampf gegen Untote.