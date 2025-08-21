Crystal Palace gegen Fredrikstad FK ab 21 Uhr LIVE

Sturm: „Wird schwer, dieses Spiel zu vergessen!“
Horror-Abend in Bodö
Hinspiel im Play-off zur Conference League: Oliver Glasner trifft mit Crystal Palace auf Fredrikstad FK. Um 21 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Der Klub von Trainer Oliver Glasner muss nach einem UEFA-Urteil zu Mehrfach-Eigentümerschaften in der drittklassigen Conference League antreten. Als FA-Cup-Sieger wäre Palace eigentlich für die zweitklassige Europa League qualifiziert. Diesen Platz nimmt nun der Ligasiebente Nottingham Forest ein.
Die Herabstufung argumentierte die UEFA damit, dass mit dem US-Unternehmer John Textor der Mehrheitseigentümer von Olympique Lyon zum Stichtag am 1. März auch signifikante Anteile am Klub aus London gehalten habe.
