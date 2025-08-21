Vorteilswelt
Conference League

Crystal Palace gegen Fredrikstad FK ab 21 Uhr LIVE

Fußball International
21.08.2025 05:00
Oliver Glasner
Oliver Glasner(Bild: AFP/GLYN KIRK)

Hinspiel im Play-off zur Conference League: Oliver Glasner trifft mit Crystal Palace auf Fredrikstad FK. Um 21 Uhr beginnt die Partie, wir berichten live (Ticker unten).

Hier der Liveticker:

Der Klub von Trainer Oliver Glasner muss nach einem UEFA-Urteil zu Mehrfach-Eigentümerschaften in der drittklassigen Conference League antreten. Als FA-Cup-Sieger wäre Palace eigentlich für die zweitklassige Europa League qualifiziert. Diesen Platz nimmt nun der Ligasiebente Nottingham Forest ein.

Lesen Sie auch:
Oliver Glasner ist weiter nicht zu stoppen.
Nicht zu stoppen
Oliver Glasners Super-Serie sorgt für Staunen
20.08.2025
Nach Beschluss
Glasner: „Dieses Gefühl würde ich nicht zulassen!“
17.08.2025

Die Herabstufung argumentierte die UEFA damit, dass mit dem US-Unternehmer John Textor der Mehrheitseigentümer von Olympique Lyon zum Stichtag am 1. März auch signifikante Anteile am Klub aus London gehalten habe.

